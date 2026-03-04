T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/178 Esas

24.07.2025

Konu : gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde bulunan 137 ada 2 parsel nolu taşınmazın hissedar malikleri Gardiyan Hüseyin karısı (Zehra) ile Hasan'ın gaipliğe karar verilmesi ve Gardiyan Hüseyin karısı (Zehra) ile Hasan'ın gaipliğine ve adı geçen adına Halkbankası Çanakkale ŞubesiAK006993 numaralı vadeli hesapta bulunan tutarın Hazine'ye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,

Yukarıda yazılı bulunan hissedarları Gardiyan Hüseyin karısı (Zehra) ile Hasan'ın açık kimlik ve açık adresi bulunamadığından bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların yukarıda esas nosu yazılı bulunan dosyamıza 6 ay içerisinde müracaat etmeleri M.K nun 33.maddesi gereğince ilan olunur. 24.07.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02413961