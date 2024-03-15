T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda özellikleri yazılı olan taşınmazın Çini ve El Sanatları İmalathanesi ve Satış Yeri olarak kullanılmak üzere Kat Karşılığı Yapım Modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

2.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 26 Mart 2024 / Salı / 13.00 İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

3.İhalenin Yöntemi: İhalede, tapu bilgileri verilen alanın ekli haritada ve şartnamede belirtilen bağımsız bölümler (-22- adet işyeri) sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin 100.000,00.-TL+KDV artırımı şeklinde gerçekleşecektir.

a.İhalede belirlenen bedel sözleşme imzalama tarihinden itibaren -60- gün (2 ay) içerisinde nakit olarak tamamı vergiler ile birlikte ödenecektir.

b.KDV ve diğer resmi harçlar yükleniciye aittir.

Mahalle

Ada / Parsel

Yüzölçümü Bağımsız Bölüm Dağılımı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli Yıldırım Beyazıt



2583 / 27



21.577,43 m² Toplam Bağ. Böl. Sayısı:

60

Belediyede Kalacak Bağ. Böl. Sayısı:

22

Yüklenicide Kalacak Bağ. Böl. Sayısı:

38

(Bağ. Böl. Numaraları Şartname ve Eklerinde yazılmıştır.) 100.000,00.-TL + KDV 9.415.077,06.-TL

4.İşin Takvimi:

Yer Teslimi Noter huzurunda Sözleşme imzalanmasından itibaren

10 takvim günü içinde Uygulama Projelerinin Sunulması İnşaat ruhsatının alınması Yer teslimi tarihinden itibaren

90 takvim günü içinde (3 ay) Kat İrtifakı Kurulması Yer teslimi tarihinden itibaren

90 takvim günü içinde (3 ay) İnşaat Tamamlama Süresi Ruhsat alımından itibaren

540 takvim günü (18 ay) Kabul İşlemlerinin Tamamlanması İş tamamlama süresinden itibaren

30 takvim günü içinde (1 ay) İskân Ruhsatının alınması Kabul İşlemlerinin tamamlanmasından itibaren

90 takvim günü (3 ay) Kat Mülkiyetine Geçilmesi İskân Ruhsatının alınmasından itibaren 90 takvim günü içinde (3 ay)

5.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)

5.2.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel teminat bedellerinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,

5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

5.5.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:

5.5.1.Gerçek kişiler için:

5.5.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,

5.5.1.2 .Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5.5.2 Tüzel kişiler için:

5.5.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)

5.5.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,

5.5.2.3. Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

5.5.3. Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,

6.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç tabloda belirtilen ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr

Basın No: ILN02001262