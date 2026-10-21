T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/478 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ :Kütahya İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1101 Ada 11 Parsel, 210,68 m2 yüz ölçümlü, Üç Katlı Betonarme Konut ve arsası

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 23,32 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 349.800,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : YUSUF TÜRK, MURADİYE TÜRK

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/478 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 08/12/2026 günü saat: 09.38'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA TEBLİĞ OLUNUR 15.10.2026

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Basın No: ILN02574063