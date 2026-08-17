T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/359 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/359 - Kütahya İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi 681 Ada 17 Parsel, 840 m2 yüz ölçümlü, tarla,- Kütahya İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi 681 Ada 23 Parsel, 5072 m2 yüz ölçümlü, Tarla, - Kütahya İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi 682 Ada 21 Parsel, 693 m2 yüz ölçümlü, ana sulama kanalı-Kütahya İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi 683 Ada 12 Parsel, 459 m2 yüz ölçümlü, tersiyer sulama kanalı - 218,69 m2

- 448,19 m2

- 693 m2

- 459 m2 - -İbrahim Durmaz

Davacı vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı ( Kütahya Belediye Başkanlığı ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

2026/359 Esas için Duruşmanın 10/11/2026 günü saat 10:55'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 06/08/2026

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Basın No: ILN02531102