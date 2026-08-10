T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/340 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/340 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Bölcek Mahallesi, 3990 Ada, 20 Parsel, 3.695,92m2 Yüzölçümlü, Tarla 179,84m2 - Emine AYDOĞ, Emine TANRIKULU, Emine UYGUN, Harun TÜRKÖZ, Lütfiye GÖK, Mehmet TOKMAK, Müyesser GÖK, Osman TOKMAK

Davacı Kütahya Belediye Başkanılığı vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı ( KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANILIĞI ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

2026/340 Esas için Duruşmanın 10/11/2026 günü saat 10:20'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 29.07.2026

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Basın No: ILN02527611