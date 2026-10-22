T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya İli Merkez İlçesi Y.B MAh. 1101 Ada 5 Parsel 166 m2 yüzölçümlü, YolVasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 22,81 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 342.150,00-TL
MALİK BİLGİLERİ : Fetih Tekin, Recep Tekin, Sultan Tekin, Uğur Tekin
KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/478 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 25/11/2026 günü saat 13:30'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15.10.2026
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Basın No: ILN02574946