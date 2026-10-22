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Resmi İlanlar T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/478 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya İli Merkez İlçesi Y.B MAh. 1101 Ada 5 Parsel 166 m2 yüzölçümlü, YolVasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 22,81 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 342.150,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Fetih Tekin, Recep Tekin, Sultan Tekin, Uğur Tekin

KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/478 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 25/11/2026 günü saat 13:30'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02574946