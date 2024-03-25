T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Saray Mah. 22 Ada 1 Parsel, 136,91m2 yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 136,91 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 513.412,50-TL
MALİK BİLGİLERİ : KEVSER UÇA, ÖMER ÖNDER DERE, ZEYNEP AYDIN
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/94 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 17/04/2024 günü saat 14:05'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/03/2024
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Basın No: ILN02008041