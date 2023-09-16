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Resmi İlanlar T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-16 00:01:00 -

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/430

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez İnköy Mah. 4581 Ada 449 Parsel, 3733,73 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 578,80 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 46.304,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Muris Havva PUL mirasçıları

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/430 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 18/10/2023 günü saat 11:25'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01892138