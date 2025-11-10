  • İSTANBUL
T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/314

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez İhsaniye Mah., 114 Ada 13 Parsel, 1284,54 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 1.284,54 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 238.615,54-TL

MALİK BİLGİLERİ : Emrah BAYRAM

KAMULAŞTIRANKURUM : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/314 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 19/12/2025 günü saat 11:40'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/11/2025

Basın No: ILN02330873