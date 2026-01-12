  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/217

KARAR NO : 2025/977

DAVALI : YUSUF AHMADİ

Davacı FATEMEH SHAHZAMAN ile dahili Davalı YUSUF AHMADİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılaması neticesinde;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE karar verilmiş olup dahili davalı YUSUF AHMADİ' ye karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 31/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02378881