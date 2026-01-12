T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2025/217
KARAR NO : 2025/977
DAVALI : YUSUF AHMADİ
Davacı FATEMEH SHAHZAMAN ile dahili Davalı YUSUF AHMADİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılaması neticesinde;
HÜKÜM :
1-Davanın REDDİNE karar verilmiş olup dahili davalı YUSUF AHMADİ' ye karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 31/12/2025
