T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli Alsanapa İlçesi Hürriyet Mah. 221 ada, 55 parsel,
3414,88 m2 yüz ölçümlü Tarla
İRTİFAK TESİS EDİLECEK ALAN: 259,15 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 6.455,91 TL
MALİK BİLGİLERİ : İbrahim METİN
KAMULAŞTIRAN KURUM : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/94 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 26/04/2024 günü saat 10:20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024
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Basın No: ILN01996713