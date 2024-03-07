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Resmi İlanlar T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-07 00:00:00 -

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli Alsanapa İlçesi Hürriyet Mah. 221 ada, 55 parsel,

3414,88 m2 yüz ölçümlü Tarla

İRTİFAK TESİS EDİLECEK ALAN: 259,15 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 6.455,91 TL

MALİK BİLGİLERİ : İbrahim METİN

KAMULAŞTIRAN KURUM : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/94 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 26/04/2024 günü saat 10:20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01996713