T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BULUNDUĞU YER : Kütahya MerkezLala Hüseyin Paşa Mahallesi 2016 ada, 6 parsel,
sayılı taşınmaz üzerindeki Kagir Ev
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: Kagir Ev
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 160.721,53-TL
MALİK BİLGİLERİ : Fatih DÜNMEZ vd
KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/620 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 16/01/2024 günü saat 10:20'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 29/12/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01950413