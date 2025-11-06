T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi 3468 ada, 4 parsel, 5.092,42 m2yüz ölçümlü Tarla
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1.612,89 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 193.546,80-TL
MALİK BİLGİLERİ : SEMRA ÖZTUĞCU ve Müşterekleri
KAMULAŞTIRAN KURUM: KÜTAHYA BELEDİYESİ
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2025/435 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden Kütahya Belediyesi adına tescil edileceği,
Duruşmanın 18/12/2025 günü saat 12:00'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025
Basın No: ILN02327576