T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/258 Esas

KARAR NO : 2023/1161

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2023 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince Esmacıl ve Marand oğlu, 1968 doğumlu sanık MORTAZA SALAMATI hakkında:



10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının TCK 51/1. maddesi gereğince takdiren ERTELENMESİNE, kısa süreli hapis cezası ertelenmiş olduğundan 5237 Sayılı TCK'nın 51/3. maddesi gereğince takdiren 1 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA, gümrük kaçağı sigaraların MÜSADERESİNE

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Dair; sanık ve katılanın yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile; 5275 sayılı kanunun 101/3. maddesi uyarınca KÜTAHYA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE karar verilmiş olmakla

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Mahkeme kararının sanığın adresinin tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden tebligatın gazete yoluyla ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde Kanun Yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 11.01.2024

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Basın No: ILN01966961