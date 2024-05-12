T.C. KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2016/341 Esas

08/05/2024

İLAN

Davacı Aydın Tapan vekili tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi Türkmen Malı. Aldaşgediği mevkii 3l7 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi istemi ile davalılar Halil Eğrikülah ve arkadaşları aleyhine mahkememi/e açılan ortaklığın giderilmesi davasında;

Dahili davalı 16231559866 T.C Kimlik nolıı Hüseyin GÜNAYDIN'a dava dilekçesinde ve davacı vekili tarafından daha sonra dosyaya bildirilen tüm adreslere çıkartılan tebligatlar bi 1 a ikmal iade gelmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalıya dava dilekçesinin i İanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili Davalı Hüseyin GÜNAYDIN'a işbu ilanının yayımından itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevap dilekçelerini mahkememize sunmaları veya bulundukları yer sulh hukuk mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndermeleri. IIMK'nıın 128. Madde gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünün inkar edilmiş sayılacakları. 131. Madde gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarının ileri sürülemeyeceği ayrıca belirlenen duruşma günü saati olan 23/05/2024 günü saat 10:45'da duruşmaya bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taralın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği ve yargılamaya yokluğunuzda devam edilerek yokluğunuzda karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/04/2024

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Basın No: ILN02031008