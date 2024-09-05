T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KURTALAN

ASLİYE (AİLE ) HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/568 Esas

DAVALI : AYDIN YALÇIN - 238*******346 Emin ve Güli oğlu, 02/04/1974 doğumlu,

Yunus emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:81 Daire No:5 Sultangazi/İstanbul Sultangazi / İSTANBUL

Davacı , FATMA YALÇIN ile Davalı , AYDIN YALÇIN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında yapılan yargılamasında ;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adressize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, tensip zaptının ve iş bu duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın tebliğinden itibaren 6100 sayılı HMK 'nun 122/1 maddesine göre , iki hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca dava ile ilgili elinizde bulunan belgelerin aslını ya da onaylı örnekleri mahkemeye sunmanız , başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bulunabilmesini sağlayıcı açıklama yapmanız ve yapmadığınız takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız , ayrıca hakkınızda açılan davayı takip etmeniz veya kendinizi bir vekille temsiz ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K 'nun 122/1 maddesine göre 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve iş bu duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02084555