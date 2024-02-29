T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/128 Esas

Davacı , MUSTAFA MICIK ile Davalılar , ABDULLAH KALE, ARİF KALE, BİRSEN EKEMEN, CEMİL KALE, ESKİAHIR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, FADİME KALE, HARUN KALE, İSMAİL KALE, MÜMTAZ KALE, RAMAZAN KALE, KURŞUNLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verildiğinden;

Çankırı ili Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü sınırları içerisinde bulunan ve kadimden bu yana kök murisler ve akabinde de davacılar tarafından kullanılan yaklaşık 4.770 m2 taşınmazın yaklaşık 3.400 m2'si yol olarak, diğer kalan 1.130 m2'lik alanı ise davalılardan Abdullah, İsmet ve Arif Kale adına sehven 125 ada 15 parsel olarak tescil edildiğini, davacının haricen yaptırmış olduğu incelemede sınırlarını gösterir krokisini dava dilekçesi ekinde sunduğunu, ekte sunulan krokide A ile gösterdiği kısmın yol olarak, B ile gösterdiği taralı kısım ise davalılardan Arif, İsmet ve Abdullah Kale adına tescil edildiğini, anılan taşınmazın davacının ikamet ettiği köy sınırları dışında kaldığından dolayı kadastro çalışmaları sırasında bulunmadığını, bu nedenle yanlış tescil edildiği kanaatinde olduğunu, dava konusu yaklaşık 4.770 m2 miktarındaki taşınmazın bir kısmının yol olarak ve diğer kısmının ise davalılardan Arif, İsmet ve Abdullah Kale adına olan Tapu kayıtlarının iptali ile kök murisi Haşim Mıcık mirasçıları adına mirasçılık belgesindeki payları oranında tapuya tescili istemiyle davalılar Kurşunlu Mal Müdürlüğü, Eskiahır Köy Tüzel Kişiliği, Abdullah Kale, Arif Kale, Mümtaz Kale, İsmail Kale, Harun Kale, Cemil Kale, Ramazan Kale ve Birsen Kale aleyhine dava açılmıştır.

Açılan bu davaya ilişkin tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri ya da Kurşunlu Asliye Hukuk Mahkemesin 2021/128 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görünmezse ve davacının iddiaları ispatlanmış olursa kök murisi Haşim Mıcık mirasçıları adına mirasçılık belgesindeki payları oranında dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01992229