T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/122 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü



MEVKİİ : ULUYOLALTI



PAFTA NO :



ADA NO : 130



PARSEL NO : 8



VASFI : Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 5.779,09 m2



MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR SATILMIŞOĞLU, ABDULKADİR SÖNMEZ, ABDULKERİM SATILMIŞOĞLU, ADEM SATILMIŞOĞLU, AHMET SATILMIŞOĞLU, AYŞE AĞAOĞLU, BAYRAM ÖLMEZ, BAYRAM ÖLMEZ, BEKİR CİVELEK, CAFER ÖLMEZ, DÖNDÜ AĞAOĞLU, DÖNDÜ ÇINAR, DÖNDÜ ÖLMEZ, ENVER SATILMIŞOĞLU, ESMA GÜVEN, FATMA GÜLER, FAZLI SATILMIŞOĞLU, GÜLER UÇAR, HACER GÜRLER, HALİL İBRAHİM İNAN, HAMİDE SARAÇ, HASAN CİVELEK, IŞIK SATILMIŞOĞLU, İSMAİL SATILMIŞOĞLU, KEZBAN BOCUTCU, KEZBAN EVCİ, KEZBAN GÜNGÖR, LEMAN İNAN, MAHİR ÖLMEZ, MEHMET ALİ KABAKCI, MUSTAFA SÖNMEZ, NAZLI CİVELEK, OSMAN CİVELEK, RAMAZAN KABAKCI, RECEP ÖLMEZ, SELÇUK SATILMIŞOĞLU, SELVİNAZ KABAKCI, SEVİM SATILMIŞOĞLU, SÜLEYMAN SÖNMEZ, ŞABAN SATILMIŞOĞLU, ŞEHRİ ATA, TEVRİZ HASÇELİK, YETER SİRKECİOĞLU, ZEKERİYA SATILMIŞOĞLU, ZÜLKÜF SATILMIŞOĞLU, MÜTEVEFFA BAYRAM VELİ ÖLMEZ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/122 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01917541