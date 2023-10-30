T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : ULUYOLALTI
PAFTA NO :
ADA NO : 130
PARSEL NO : 8
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.779,09 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR SATILMIŞOĞLU, ABDULKADİR SÖNMEZ, ABDULKERİM SATILMIŞOĞLU, ADEM SATILMIŞOĞLU, AHMET SATILMIŞOĞLU, AYŞE AĞAOĞLU, BAYRAM ÖLMEZ, BAYRAM ÖLMEZ, BEKİR CİVELEK, CAFER ÖLMEZ, DÖNDÜ AĞAOĞLU, DÖNDÜ ÇINAR, DÖNDÜ ÖLMEZ, ENVER SATILMIŞOĞLU, ESMA GÜVEN, FATMA GÜLER, FAZLI SATILMIŞOĞLU, GÜLER UÇAR, HACER GÜRLER, HALİL İBRAHİM İNAN, HAMİDE SARAÇ, HASAN CİVELEK, IŞIK SATILMIŞOĞLU, İSMAİL SATILMIŞOĞLU, KEZBAN BOCUTCU, KEZBAN EVCİ, KEZBAN GÜNGÖR, LEMAN İNAN, MAHİR ÖLMEZ, MEHMET ALİ KABAKCI, MUSTAFA SÖNMEZ, NAZLI CİVELEK, OSMAN CİVELEK, RAMAZAN KABAKCI, RECEP ÖLMEZ, SELÇUK SATILMIŞOĞLU, SELVİNAZ KABAKCI, SEVİM SATILMIŞOĞLU, SÜLEYMAN SÖNMEZ, ŞABAN SATILMIŞOĞLU, ŞEHRİ ATA, TEVRİZ HASÇELİK, YETER SİRKECİOĞLU, ZEKERİYA SATILMIŞOĞLU, ZÜLKÜF SATILMIŞOĞLU, MÜTEVEFFA BAYRAM VELİ ÖLMEZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/122 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/09/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01917541