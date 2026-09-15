T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 2 Ada, 23 Parsel, KONYA KULU KARŞIYAKA MAHALLESİ 2 ADA 2 ...
Adresi : Konya Kulu Karşıyaka Mahallesi 2 Ada 23 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 1.196,76 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 2 ada 23 parselin imar durum bilgisi talep edilmektedir. Bahse konu parsel "E:1.00, Yençok: 12.50 m. Taks:0.30 , Konut Alanı" yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 8.415.540,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:12
09/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02546169