T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
İLAN
Memurluğumuzun 2022/16 satış sayılı dosyasında 10/02/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre ;
Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi 1731 ada 12 parsel sayılı taşınmazın değerinin 208.897,40 TL Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi 1728 ada 3 parsel sayılı taşınmazın değerinin 125.230,70 TL ,
Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi 1724 ada 2 parsel sayılı taşınmazın değerinin 111.741,70 TL,
Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi 1722 ada 8 parsel sayılı taşınmazın değerinin 624.880,30 TL,
Konya ili Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi 1915 ada 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 817.487,40 TL,
Konya ili Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi 80 ada 178 parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.000,000,00 TL,
Konya ili Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi 80 ada 93 parsel sayılı taşınmazın değerinin 453.500,00 TL olarak tespit edildiği hususu Hissedar Çağla Köker'e ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02063335