T.C. KULU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Esas No : 2021/912 Karar No : 2022/785

Karar Tarihi : 30/09/2022

Suç : Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

MÜŞTEKİ GÜLÜZAR KÜÇÜKGÖL, Mustafa ve Münübe kızı, 12/06/1987STOKHOLM/İSVEÇ

Doğumlu

Karar özeti : Sanık Musa Aydın'ın müşteki Gülüzar Küçükgöl'e yönelik Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ise beraat kararı verildiği görülmüştür.

Müşteki Gülüzar Küçükgöl'ün tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizce sanık hakkında verilen HAGB kararına karşı itiraz, beraat kararına karşıistinafyasa yolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01813959