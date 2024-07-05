T.C. KULU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

Esas No : 2023/259

Karar No : 2024/170

Karar Tarihi : 02/05/2024

Suç : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

Sanık Kimliği: Ramazan Aslan, Celal ve Esmer oğlu, 10/10/1993 KARATAY doğumlu, Konya, Merkez, Fevziçakmak mah/köy nüfusunda kayıtlı

Karar özeti : Sanık Ramazan Aslan hakkında üzerine atılı suçlar nedeniyle zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği,

Sanık Ramazan Aslan'ın tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02055702