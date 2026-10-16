T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/397 Esas



İLAN

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET HAYAL, CEVDET HAYAL, İSMET HAYAL, MELİHA TAŞ, NECLA HAYAL, YUSUF HAYAL, ZEYNEP HAYAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; tebligat yapılamayan davalı CEVDET HAYAL'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, A) Davanın KABULÜ ile ;

1-Davaya konu Konya İli, Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mah, 104 ada 36 parsel sayılı taşınmazda (İfrazı ile 104 ada 101 parsel ) Fen Bilirkişisi Yasin Han tarafından düzenlenen 24/01/2024 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide IR= 1.834,98 m² olarak belirtilen kısmı için davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı kurulmasına,

2-Davaya konu Konya İli, Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mah, 104 ada 36parsel sayılı taşınmazda Fen Bilirkişisi Yasin Han tarafından düzenlenen 24/01/2024 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide B1=0,31 m² lik (ifraz ile 104 ada 102 parsel ) ve B2=2,56 m² lik ( ifraz ile 104 ada 103 parsel )direk yerlerinin ifrazı ile ifraz edilen ve davalılar adına olan işbu tapu kaydının İPTALİ ile davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tüm takyidatlardan arı şekilde TESCİLİNE

3-Davaya konu Konya İli, Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mah, 104 ada 36 parsel sayılı taşınmazın (İfrazı ile 104 ada 101parsel ) Fen Bilirkişisi Yasin Han tarafından düzenlenen 24/01/2024 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide IR= 1.834,98 m² lik irtifak alanı ile B1=0,31 m² lik (ifraz ile 104 ada 102 parsel ) ve B2=2,56 m² lik ( ifraz ile 104 ada 103 parsel ) direk yeri için kamulaştırma bedelinin toplam 22.838,16 TL olarak TESPİTİ İLE, karar verilmiştir. Karar davacı vekili tarafından 16/12/2024 tarihinde istinaf edilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02570510