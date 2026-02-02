T.C. KULA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

Sayı : 2025/1787 Soruşturma

29/01/2026



DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ

KARAR ÖZETİ İLAN METNİ

ŞÜPHELİ : MERYEM SAĞLAM, SEDAT Kızı NECLA'den olma, 16/04/1982 doğumlu, İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, DALYAN köy/mahallesi, 10 cilt, 13 aile sıra no, 48 sıra no'da nüfusa kayıtlı İsmet Paşa Mah. 3538 Sk. No:4/1 İç Kapı No:1Konak/ İZMİR ikamet eder.

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 30/12/2022

Dava Açılmasının Ertelenmesi

Karar Tarihi : 30/09/2025

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı Meryem Sağlam hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/1787 soruşturma sayılı dosyasından Kuma Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı verilmiş ise de; şüphelinin alınan ifadesinde belirtmiş olduğu adresine tebligat yapılmış, tebligatın iade gelmesi üzerine Tebligat Kanunu'nun 21/2 maddesine göre şüphelinin mernis adresine mernis şerhli olarak tebliğ yapılmış, tebligat şüphelinin adresinin yıkılmış olması nedeniyle iade edilmiş, savcılığımızca yapılan adres araştırmasında şahsa ulaşılamadığı belirtilmiş, şüphelinin adresine tebligat yapılamadığından Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesine göre de tebligat yapılamamış olmakla, şüpheli hakkında verilen Kamu Davasının Ertelenmesi kararının şüpheliye tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Ve devamı maddeleri gereğince hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Ve devam maddeleri gereğince hüküm özetinin ülke çapında yayın yapan tirajı yüksek bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE, 7201 Sayılı Kanunun 31. Maddesi gereğince kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde savcılığımıza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilecek beyan ile Salihli Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenecek itiraz yolu açık olmak üzere itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/01/2026

Basın No: ILN02392137