T.C. KULA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/146 Esas-2026/19 Karar

30.07.2026

İLAN

Mahkememizin 13/02/2026 tarihli 2026/146 Esas, 2026/19 Karar sayılı kararı ile;

"1-Davanın dava şartı yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,

2-Depo edilen bedelin davacı kuruma nemaları ile birlikte iadesine, bunun için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

3-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince alınması gerekli 732 TL maktu karar ilam harcından peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Davacı tarafından yatırılan ve arta kalan avansın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,"

karar verilmiş olup mahkememiz kararı davacı TEDAŞ vekilince 30/04/2026tarihinde istinaf edilmiş olup istinaf dilekçesi ile, kararın kaldırılarak bedel tespit ve tescil davasının kabulüne karar verilmesini talep etmiş olmakla iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları davetiye yerine kaim olmak üzere davalı Emine Avcı'ya ilanen tebliğ olunur. 30/07/2026

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Basın No: ILN02530453