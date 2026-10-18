T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/15401 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15401 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, TATARCIK Mahalle/Köy, TATARCIK ÇİFTLİĞİ Mevkii, 112 Ada, 9 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi, Tatarcık Çiftliği Mevkii, 112 ada, 9 parsel sayılı 122.211,98m2 miktarlı kat irtifaklı arsa vasıflı taşınmazda 188/50500 arsa paylı 17. Blok zemin+1. kat (2) bağımsız bölüm numaralı dubleks dairenin (CD tipi) 1/2 hissesidir. İcra Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporuna göre; Estonşehir 1.Mahalle Akasya Sokakta yer alan 29/2 dış kapı numaralı, (2) bağımsız bölüm numaralı CD tipi dubleks mesken, zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, ana girişin de yer aldığı zemin katta, antre, WC, mutfak, salon, teras balkonu, dahili merdiven ile çıkılan 1.normal katta, hol üzerinde bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere üç yatak odası, çalışma odası, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, brüt 188 m2 alana sahip, 155,23m2 net kullanım alanlı, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları ve ankastre mutfak cihazları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, doğalgaz tesisatlı, kalorifer ısıtmalıdır. Taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, güvenlikli ve aktiviteli site dahilinde yer almakta olup civarın talep gören, iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR.

Adresi :Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Estonşehir 1.Mahalle, Akasya Sokak No:29/2Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 155,23 m2

Arsa Payı : 188/50500

İmar Durumu Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 112 ada 9 parsel sayılı taşınmaz, 11/06/2020 tasdik tarihli Tatarcık Bölgesi Özel Proje Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı" kapsamında Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır. Parsel, TAKS:0.20-0.40, KAKS:0.70 ve Yençok=Z+4 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı Şerhi, ve muhtelif hacizler vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 11:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, DEREKÖY ÇİFTLİĞİ Mevkii, 254 Ada, 1 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarrında Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Çiftliği Mevkii, 254 ada, 1 parsel sayılı 5.031,14m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "İki Blok Altmış Daireli Kargir Apartman" vasıflı taşınmazda 223/12848 arsa paylı E4 Blok 8.kat (17) bağımsız bölüm numaralı meskenin (Ek: G33 nolu Garaj)1/2 hissesidir. İcra Hukuk Mahkemesinin bilirkişi raporuna göre; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım (Tapuda: Hoşdere) Mahallesi, Sedef Sokakta, tapunun 254 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 5.031,14m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli 1 dış kapı numaralı kayden: E4 Blok, mahallen: Gül 12 E4 Blokta 223/12848 arsa paylı 8.kat17 bağımsız bölüm numaralı dairenin 1/2 hissesi niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 14 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın 8.normal katında yer alan 17 nolu daire, hol, balkonlu salon, balkonlu mutfak, hol devamında bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, mutfak balkonu kapalı kullanım alanına dahil edilmiş durumda, iç ölçüleri itibariyle 148,66m2 net alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, ahşap doğrama ve ısıcamlı, doğalgaz tesisatlı, kalorifer ısıtmalıdır. Taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören, iskana elverişli konut alanında yer almaktadır TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR.

Adresi :Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Sedef Sokak No:1 Gül 12 E4 Blok 8.Kat Daire 17 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 148,66 m2

Arsa Payı : 223/12848

İmar Durumu Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 254 ada 1 parsel vesayılı taşınmaz, 07/02/2003 t.t.'li “Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı” ile 22/09/2021 t.t.'li “Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi” kapsamında Konut Alanı’nda kalmaktadır. Parsel, Blok Nizam ve E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir

Kıymeti : 4.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı ,ve taşınmazın eklenti hanesinde Garaj G 33 nolu garaj eklentisi vardır. , Muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:23

16/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02573182