T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/3326 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3326 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 988 Ada, 1 Parsel, D Blok, 4. Kat, ( 30 ) Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm

Satış konusu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;

Mimari projesi ve yerinde yapılan incelemede; 988 ada, 1 no.lu parsel üzerinde 6 blok bulunmakta, D Blok4 bodrum kat , zemin kat, 26normal katlıdır. 156 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Emlak Konut Başakşehir Evleri 1. Etap 2. Kısım olarak tanımlanan sitede ara yollar, peyzaj düzenlemesi ve otoparkları mevcuttur. 24 saat site girişinde güvenlik bulunmaktadır. D Blok binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı blok nizamdır. D Blok binanın dış cephesi standart cephe boyalıdır. Bina girişinde camlı alüminyum profilli ana giriş kapıları (ön ve devamında) mevcuttur. Bloğun giriş sahanlığı ve kat sahanlıklarının yer döşemesi ile merdiven basamakları mermer kaplıdır. D Blok binada asansörler bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapıldığı gün konutta kimsenin bulunmaması nedeniyle mimari projesine göre kıymet takdiri yapılmıştır. D Blok, 4. katında konumlu, 30 no.lu bağımsız bölüm konut mimari projesine göre; net 96 m2 alanda salon, mutfak, 3 oda, 2 banyo, antre, hol, balkon mahallidir. 3+1 niteliktedir. Dairenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı olup dış kapısı çelik kapıdır. Elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Binanın yaşı yaklaşık 10-11 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınında Gazi Yaşargil Caddesi, Rıfat Ilgaz Caddesi ve Kayaşehir Bulvarı bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi, Toki Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Başakşehir Millet Bahçesiyer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu site konut ağırlıklıdır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Kayabaşı Mahallesi, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1. Etap 2. Kısım, Evliya Çelebi Caddesi, D Blok, No:1A, D:30 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 96 m2 Arsa Payı: 428/181352 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Diğer : 99 YILLIĞI 1 TL BEDELLE TEDAŞ LEHİNE

KİRA ŞERHİ - 22/01/2016 tarih ve 1361 Yev. sayılı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:51

25/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02580258