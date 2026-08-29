T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/14060 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14060 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, GÜMÜŞPALA Mevkii, 16579 Parsel, 1. Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Tapu Kaydı: Taşınmazın 03.10.2025 tarihli Tapu Kaydında; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 16579 parsel sayılı, 310,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul “Altı Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri Ve Arsası " vasfı ile kayıtlı, 30/550 arsa paylı, 1. Normal kat, 1 bağımsız bölüm numaralı "DAİRE" nitelikli taşınmazın tamamı borçlu S* O* S* VE T* L* Ş* adına kayıtlıdır. Taşınmazın kaydı üzerinde muhtelif haciz şerhleri ve ipotek yazısı Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, ; Tapunun İstanbul, Avcılar İlçesi Avcılar Mahallesi Gümüşpala Mevkii 16579 parsel numarasında kayıtlı alan 310 m2 miktarlı Altı Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri Ve Arsası vasıflı ana taşınmazda 1. kat 1 nolu daire , kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: İstanbul İli Avcılar İlçesi Denizköşkler Mahallesi, Gül Sokak, No:27, 1. Normal Kat, D:1 kapı no.lu adresinde yer almaktadır. İmar Bilgileri: Dosyasında mevcut Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.08.2025 tarih ve E-68097862-754-8964/12707 sayılı yazısında; “ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, 22 parsel, 16579 parselde kayıtlı taşınmaza ait imar durumunun bildirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu parsel 28.8.2008 Onanlı, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Merkez, Ambarlı Mahalleleri İle Cihangir Mahallesinin Bir Kısmına Ait 5. Bölge 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planında ön bahçe = c (Teşekkül İstikameti ), arka bahçe = 4 m., yan bahçe = 3 m. İkiz nizam, 4 kat yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.” Denilmektedir Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul’un, Avcılar İlçesi’nin Denizköşkler Mahallesin’de olup, konut ve ticaret nitelikli taşınmazların bulunduğu lokasyonda yer almaktadır. Taşınmaz, camii, hastane, okul , Üniversite gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, , E5 Karayoluna 50M, İstanbul üniversitesi Avcılar Kampüsü’ne 1350 m kuşuçuşu mesafededir. Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu ana taşınmaz 240,00 m² arsa üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiş 6 katlı bina mevcuttur. Dava konusu meskenin bulunduğu bina, 2 bodrum+ zemin + 3 Normal kat + çatı kattan oluşmaktadır . Bina kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dekoratif dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina yeni bina olup inşaat yılı 2022 yılıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Projesinde ve yerinde açık/kapalı otopark imkanı bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; 1. Normal kat 1 numaralı bağımsız bölüm daire niteliklidir. Projesinde yapılan incelemeye göre toplamda net 88 m2, brüt 96 m2 alanlıdır. Projesine göre; antre + hol, salon, balkon, 2 adet oda, mutfak, banyo+ tuvalet, ebeveyn banyosu hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapıları çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde şap üzeri laminat parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda klozet, küvet, lavabo, duşa kabin, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Adresi : Denizköşkler Mah. Gül Sok. No:27 Kat:1 Daire 1 Avcılar / İSTANBUL Yüzölçümü : 88 m2 Arsa Payı : 30/550 İmar Durumu :Var Kıymeti : 5.425.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:56 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:56

27/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02538137