T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/1331 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1331 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 395 Ada, 7 Parsel, 60 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 395 ada, 7 parsel sayılı 10.748,50m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 77/14134 arsa paylı C Blok 1.kat (60) bağımsız bölüm numaralı dükkan vasıflı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Boğazköy Caddesinde, tapunun395 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve Boğazköy Caddesinden 71 dış kapı numarası alan 10.748,50m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir binada77/14134 arsa paylı C Blok 1.kat (60) bağımsız bölüm numaralı dükkanın tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı parsel üzerinde 64 bağımsız bölümlü A Blok, 91 bağımsız bölümlü B Blok, 69 bağımsız bölümlü C Blok olmak üzere üç blok ve 224 bağımsız bölüm yer almakta olup, C Blok; 3 bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal katlı, B.A.K. Tarzda, blok nizamda inşa edilmiş olup, tamamı iş yeri ve dükkanlardan oluşmaktadır. C Blok, onaylı mimari projesine göre 3.bodrum katta otopark, 2.bodrum katta otopark, fitness, sauna, hamam, havuz, 1.bodrum kat, zemin kat ve 1.norma katında toplam 69 adet dükkan ve ortak alanlardan oluşmaktadır. (60) bağımsız bölüm numaralı dükkan, ana binanın 1.normal katında 76,25m2 net alana sahiptir. Taşınmazınmahallinde yapılan tetkikte, ana bina inşaatının kısmen natamam durumda olduğu, 1.katta ortak alan zemin döşemelerinin seramik imalatı tamamlanmış durumda, ara bölme duvarları ile bağımsız bölümlere ait zemin seramik ve doğrama aksamının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle binanın tamamının boş olduğu, dükkanların tamamının kullanımda olmadığı, halihazır durumu itibariyle bakım ve onarım gerektirecek durumda olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Boğazköy Caddesi No:71 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 76,25 m2

Arsa Payı : 77/14134

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2026 tarih, 289401 sayılı imar durum belgesine göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Boğazköy mevkii, 395 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “18.06.2003 tasdik tarihli Boğazköy Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “15.09.2023 tasdik tarihli Boğazköy Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı'ndaki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi” kapsamında Ticaret+ Kültür Alanında kalmakta olup, max. E:1.00, Yençok:Z+11 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Müdürlüğümüz imar arşivinde bahse konu taşınmaza ait Bahçeşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18.03.2009 tarih ve “2009/90” no'lu Yeni Yapı Ruhsatı ile Belediyemiz tarafından düzenlenen 27.06.2011 tarih ve “00252” no'lu Yenileme Yapı Ruhsatı ve 27.03.2014 tarih ve “00189” no'lu Tadilat Yapı Ruhsatı bulunmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı Şerhi, 1 TL Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. ( Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Lehine 99 Yıllığı 1 TL Bedelle Kira Şerhi Vardır, ve muhtelif haciz şerhleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:24

13/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02510214