T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.815.500,00

1

Taşıt

34GDU034 Plakalı , 2022 Model , CITROEN Marka , 10Q3EJ1607286 Motor No'lu , VR7ACYHZSNL059876 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Mavi , Satışa konu araç 34 GDU 034 plakalı, CITROEN marka, C5 AIRCROSS SHINE1.5 BLUEHDI 130 EAT8 model, 2022 model yılı, M1 sınıfı, VR7ACYHZSNL059876 şasi numaralı, Mavi renk, Dizel motorlu, 1499 cm³ silindir hacimli binek otomobldir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre ;ARAÇ ANAHTARI OLDUĞU,AKÜNÜN BİTMİŞ OLMASI, KİLOMETRE BİLGİSİ GÖRÜLEMEMİŞ, KAPILARININ AÇIK OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. Araç, yediemin otoparkında görülmüş, plaka ve şasi numarası, Takyidat Bilgileri ile karşılaştırılmış ve dosyada belirtilen araç olduğu tarafımdan tespit edilmiştir. Aracın SBM(Tramer) kayıtları sorgulandığında, geçmiş hasar kaydı olmadığı görülmüştür Araç, motor havuzunda gözle görünür eksik görülmemiştir. Araç dış kaportasında çizik, göçük görülmemiştir. Araç klimalı, Multi Medya ekranlı, tavanda Sun Roff olduğu görülmüştür. Araç içi koltuklarda az yıpranmış olarak görülmüştür. Araç otomatik vitesli, Start/Stop düğmelidir. Araç jantları Alüminyum alaşımlı olup, Lastikler %65 durumdadır. Araç SBM(Tramer) kayıtlarında, hasar kaydı olmadığı görülmüştür