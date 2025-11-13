T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/17959 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17959 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, BUZAKLIDERE Mevkii, 681 Ada, 1 Parsel, C BLOK KAT 6 280 BBNo Nolu Bağımsız Bölüm Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 09.01.2025 tarih, 230756 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalmaktadır.

İstanbul, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarında, tapunun 681 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Süleyman Demirel Bulvarından 69 dış kapı numarası alan 19.749,71m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli İst Mall Sitesinde 2182/1000000 arsa paylı C Blok 6.kat (280) bağımsız bölüm numaralı "İş Yeri"nin tamamı niteliğindedir.

5 bodrum kat+ zemin kat+ 11 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmekte olan, toplam 347 bağımsız bölümlü İst Mall Sitesinde 6.kat (280) bağımsız bölüm numaralı İş yeri mahallinde yapılan tespite göre 102,00m2 alana sahip tek hacim ve teras mahalli, çelik kapılı, alüminyum doğramalı, beton zeminli, duvarları sıvalı, boyasız vaziyettedir. İnşaat çalışmaları devam eden ana bina kapalı, açık otoparklı, güvenlikli, asansörlüdür.

Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54, maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir.

MADDE 54: “OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde

“yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya Rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.”

OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.

Adresi : İkitelli 2 Mah. Süleyman Demirel Bulvarı 69 Dış Kapı No İst Mall Sitesi C Blok Kat 6 280 Nolu Bağımsız Bölüm Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 102 m2

Arsa Payı : 2182/1000000

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:54

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02333009