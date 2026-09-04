T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/17247 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 4237 Parsel, -/3.normal/-/17 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

'' TAPU KAYDI :Taşınmazın 24.01.2025 tarihli tapu kaydında; "İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Kabataş Mevkii, 4237 parsel sayılı, 1.171,24 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz vasfı "Arsa" olan, kat irtifakı tesisli taşınmazda 65/1200 arsa paylı, 3. Kat, (17) bağımsız bölüm numaralı " Ç.ATI ARASI PİYESLİ DAİRE " nitelikli taşınmazın tamamının borçlu D** Ö** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haciz yazısı ve banka ipoteği mevcut olduğu bildirilmiştir.

Ana Taşınmaz Özellikleri; Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina; bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı kattan müteşekkil taşınmazdır. Ana taşınmaz, B.A.K. Tarzda, 3/B Yapı sınıfında, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Binada elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri btb kaplamadır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina giriş kapısı camlı ferforje demir doğrama kapı, merdiven zeminleri mermer, merdiven küpeşteleri demir doğrama, bina içi duvarlar plastik boyadır. Mimari projesine göre 18-20 yıllık bina olduğu görülmüştür.

İç Mekan Özellikleri; Yerinde taşınmaz gezilmiş mesken içine girilmiştir. İlgili Belediyeden edinilen 02.09.2005 tarih onaylı mimari projesine göre satışa konu 3. Kat, 17 numaralı bağımsız bölüm çatı arası piyesli daire olarak inşa edilmiş olup 3. Normal katta; antre, salon, mutfak, dubleks merdiveni, banyo, tuvalet, 3 adet oda, hol, 2 balkon mahallerinden ibarettir. Çatı kat; dubleks merdiven, mutfak, banyo+ tuvalet, antre, oda, teras mahallerinden ibaret olup bağımsız bölüm listesinde toplamda net 148,70 m2 alanlı, brüt 165,50 m2 kullanım alanına sahiptir. Keşif gözleminde yapılan ölçümlerde çatı katta büyüme yapıldığı çatı katın yerinde 67,50 m2 alanlı inşa edildiği (PROJEDE 37,50 m2) ölçülmüş olup yerinde çatı piyesli meskenin alt ve üst kat toplamda 172,50 m2 net alanlı inşa edildiği görülmüştür. İkamet amaçlı kullanıldığı bilgisi verilmiştir. Pencereler pvc doğramalı, dairelerin giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Taşınmazın iç mahallinde salon ve oda hacimlerinde zeminler parke kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Antre hacminde zeminler seramik, duvarlar plastik boyalıdır. Mutfak ve banyo hacminde ise zeminler seramik, duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak hacminde mdf mutfak dolabı, granit tezgah bulunmaktadır. Banyo hacminde duşa kabin, banyo dolabı ve klozet bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı olup iç mahal kapıları ahşap panel kapı, pencereler pvc doğrama ısıcamlıdır. Dubleks merdiveni ahşaptır. Isınma merkezi doğalgaz kombilidir '' denilmektedir.

Adresi : Üniversite Mahallesi, Uran Caddesi, No: 42 Suat Bey Apartmanı, K: 3 D: 17 Avcılar/İstanbul Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 172,50 m2

İmar Durumu ::Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 20.11.2024 tarihli imar durum bilgisine göre; Avcılar Üniversite Mahallesi, 4237 parselin, 27.02.2013 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Üniversite Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mahallesinde Kalan Bölüme Ait 3. Etap uygulama imar planında, kısmen Ayrık Nizam 4 kat “Konut + Ticaret Alanı” olarak planlandığı kısmen "Park Alanı" olarak ayrıldığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:34

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, M. Kemalpaşa Mevkii, 8228 Parsel, Satışa Konu Taşınmaz Bilirkişilerce Yapılan Değerlendirmede ;

'' Ana Taşınmaz Özellikleri; Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina ilgili belediyeden edinilen 28.02.1995 tescil tarihli mimari projesine göre; bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı kattan müteşekkil taşınmazdır. Ana taşınmaz, B.A.K. Tarzda, 3/B Yapı sınıfında, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Binada elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina giriş kapısı camlı ferforje demir doğrama kapı, merdiven zeminleri mermer, merdiven küpeşteleri demir doğrama, bina içi duvarlar plastik boyadır. Mimari projesine göre 30 yıllık bina olduğu görülmüştür.

İç Mekan Özellikleri; Yerinde taşınmaz dükkan olarak kullanımdadır. İlgili Belediyeden edinilen mimari projesine göre satışa konu zemin kat 1 numaralı bağımsız bölüm depolu dükkan olarak inşa edilmiştir. Bodrum kat; merdiven ve depo mahallerinden ibaret olup bağımsız bölüm listesinde net 34,04 m2 alanlıdır. Zemin kat dükkan olarak inşa edilmiş olup net 79,54 m2 alanlı olup dükkan deposuyla birlikte toplam 113,58 m2 net alanlı, 126,00 m2 brüt alanlıdır. Keşif gözleminde kepenklerinin kapalı olduğu görülmüştür. ''denilmektedir.

Adresi : Avcılar İlçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, Mektep Sokak, Ege Apartmanı, No: 98/A-B Avcılar/İstanbul Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 113,58 m2

İmar Durumu :Dosyasında mevcut Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.02.2025 tarih ve E-68097862-310.05.01-249146 sayılı yazısında; “ Avcılar İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mah., 46 pafta, 8228 parsel sayılı yer, 26/02/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Mustafa Kemalpaşa Mah. 2. Etap Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 5.00 m, yan bahçe: 3.00 m, arka bahçe: 4.00 m, ikiz nizam 4 kat, “Konut” alanında kalmaktadır. İlgili parsel raylı toplu taşıma (metro) hattından etkilendiğinden imar uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir.” Denilmektedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:53

01/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02541336