T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/5599 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5599 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K.Halkalı Çift. Mevkii, 271 Ada, 36 Parsel, 1- ...

Adresi : Mehmet Akif Mah. Mert Sok. Dış Kapı No: 34 Küçükçekmece / İSTANBUL Yüzölçümü198,48 m2 225/1654 Hisseli

1- TAPU KAYDI:

Dosyasında bulunan 14.04.2026 sorgu tarihli ve 16:48 saatli taşınmaza ait tapu kaydı belgesine göre; İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mahallesi, K. Halkalı Çift. Mevkii, 271 ada, 36 parsel, 198,48 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, 225/1654 hisse malik M******R G***Ş : M******R adına kayıtlıdır.

TAKYİDAT BİLGİLERİ

*Takyidat bilgileri Tapu kaydında olup dosyasındadır.

2- İMAR DURUMU :

Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih ve E-33067842-115.02.01-833309 sayılı e-imzalı yazısına göre; "Küçükçekmeceİlçesi,MehmetAkifMahallesi,271Ada,36Parselsayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir. Sözkonusuparsel;23.05.2008-26.02.2018–22.03.2021–20.02.2022 - 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Altbölge Revizyon Uygulama İmar Planı Planında, plan notlarınn 2.10 maddesi hükümlerine haiz, E:2.00, (Emsal),B-3 (Bitişik Nizam 3 Kat),yapılaşma şartlarında Konut Alanında ve cuzi bir kısmı yolda kalmaktadır. Plan notlarının 1.37 maddesinde; "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir.

3-HUDUDU VE SAHASI :

Taşınmazın dosyasında bulunan kroki örneği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün web sitesindeki parsel sorgudan kadastral parsel bilgileri ve ilgili belediyenin web sitesindeki adres bilgilerine göre yerine uygunluğu saptanmıştır.

4-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU :

Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mahallesi, K. Halkalı Çift. Mevkii, 271 ada, 36 parselde, kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Mert Sokak, 34 dış kapı no.lu adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. Yapı köşe başında kalmakta bir cephesi Kemalpaşa Caddesine, bir cephesi de Mert Sokağa cepheli konumdadır.198,48 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen yapının, taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+5 normal kattan oluşmaktadır. Toplam 8 katlıdır. Yapının ön dış cephesi zemin katta camlı alüminyum profil imalat, asma katta kısmen sıvalı ve boyalı, 1. Normal katta dahil olmak üzere diğer katlarda mozaik kaplı olup çatısı bulunmaktadır. Yapı giriş kapısı ön cephede olup kaldırım kotundan 3 adet mermer kaplı merdiven basamaklarından çıkılarak ulaşılmaktadır. Yapı giriş kapısı camlı demir profil kapıdır. Yapının giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları döşemesi ve merdiven basamakları mermer kaplamalı olup sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Yapıda asansör bulunmaktadır. Yapının bodrum katında, zemin katında ve asma katında işyeri ve normal katlarda birer daireden toplam 5 adet daire bulunmaktadır. Yapının bodrum kat, zemin kat ve asma katın her birinin takriben inşaat alanı 171 m2 ve 1. kattan itibaren yapıda konsol yapılması nedeniyle normal katların her birinin inşaat alanı takriben 184 m2 olup yapının toplam inşaat alanı takriben 1.433 m2 civarındadır. Yapıdaki dairelerin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, dış kapıları çelik kapıdır. Yapıda elektrik, sihhi tesisatı mevcut olup dairelerin ısıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Yapının yapı sınıfı 2. sınıf inşaat olup yaşı takriben 28 yıl civarındadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresi konut yoğunlukludur. Taşınmazın yakınında Aşık Veysel Caddesi bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.642.560,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:57

10/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02596446