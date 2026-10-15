T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/6686 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6686 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, B1-1 Blok, 3. Kat 1/4 HİSSELİ ( 17 ) Nolu Nolu Bağımsız Bölüm

Ana gayrimenkul, tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 1294 Ada, 4 parselde kayıtlı, 10 KATLI B1-1 BLOK, 8 KATLI B-2 BLOK, 8 KATLI B-3 BLOK,8 KATLI B-4 BLOK, 10 KATLI B1-5 BLOK, 10 KATLI B1-6 BLOK, 10 KATLI B1-7 BLOK VE ARSASI

nitelikli, 14.058,60 m² alanlı, Ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, orta kaliteli malzeme ve işçilikle blok nizamla inşa edilmiş olan 8 adet betonarme blok binalardan ibarettir. Site planlı ana taşınmazda bulunan B1-1, B1-5, B1-6, B1-6, B1-7, B-2, B-3, B-4 Bloklarda toplam 270 adet bağımsız bölüm daire mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu B1-1 Blok bina, 2 bodrum, zemin, 9 normal katlıdır. Binanın, 2. Bodrum katında, binaya ait ortak alanlar ile kapıcı dairesi, 1. Bodrum katında, binaya ait ortak alanlar ile 2 adet b. b. daire, zemin ve normal katlarının her birinde, 4?er adet bağımsız bölüm daire mevcuttur. B1-1 Blokta, 42 adet bağımsız bölüm daire bulunmaktadır.B1-1 Blok, Abdülhamithan Caddesinde bulunan Site girişinde konumludur. B1-1 Blok girişi, binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri, merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Taşınmazın yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğü İmar arşiv dosyasındaki, 21.02.2007 tarih, 58 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Bina Ruhsat alım tarihi itibariyle, 17 yaşındadır.B1-1 Blok- 17 Numaralı bağımsız bölüm daire, mimari projesine göre, Net:64 m² (brüt:75 m²) alanda, salon, 2 oda, mutfak, antre, koridor, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Bina girişi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, güneybatıya, binanın sağ yan cephesinden, kuzeybatıya olmak üzere çift cephelidir. Binanın arka cephesinden, Abdülhamithan Caddesini görmektedir. Kapı no?su;17?dir. Konu taşınmaz, kapalı olduğundan, kıymet takdiri işlemi, konu taşınmaza ait kat irtifakına esas onaylı mimari projesi ile dışardan yapılan tespite göre yapılmıştır. Dış kapısı, çelik, pencereleri, pvc profillidir. Taşınmaz, daire olarak kullanılmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Başak Mahallesi, Abdülhamithan Caddesi, Yeditepe Evleri Sitesi, B1-1 Blok, No:9A, D:17Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 15 / 3846

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 1.575.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İrtifak Hakkı : 11/01/2007 tarih - 265 yevmiyeli; A M:KROKİDE KIRMIZI İLE BOYALI 392.34 M2 LİK ALANDA BEDAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:49

11/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02569690