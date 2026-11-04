T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/34211 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34211 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 629 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul İli Başakşehir İlçesi, ,İkitelli-2 Mahallesi, 629 ada 1 parsel sayılı 30.630,38 m2 alanlı 6 Bloklu Kargir İşyeri ve arsasının 1/ 180 arsa paylı kat mülkiyetli A3-2 Blok 4 nolu Asma Katlı Atölyenin 3/8 hissesidir. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre; Satışa konu işyeri A3-2 Blok 4 nolu Asma Katlı Atölyedir. Heyetimizce keşif mahallinde yapılan tespitlerde işyerinin numarasının A3-146 kapı nolu asma katlı atölye olduğu görülmüş diğer değer tespitine konu olan 29 nolu asma katlı atölyenin ise A3-145 kapı nolu işyeri olduğu ve iki işyerinin arka arkaya olduğu ve birleştirilerek kullanıldığı görülmüştür.A3-145 ve A3-146 nolu işyerlerinin birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. İşyerlerinin içerisinde plastik maddeler üretildiği ve üretim yapmak için makinalar olduğu görülmüştür. Atölyelerin taban alanları epoksi kaplama ,duvarları beyaz badana boyalı tavanları florasan ışıklı, elektrik, suyu mevcut olduğu görülmüştür. Asma katında ofis bölümü, mutfak ve banyo wc? nin mevcut olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan ölçümlerde asma katlı atölyenin birleştirilmiş olarak toplam 280 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. TAŞINMAZI SATIN ALANLAR 4562 SAYILIORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE UYGULAMA YÖNETMELİĞİHÜKÜMLERİNE GÖRE KULLANACAĞINA YÖNELİK İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞINA TAAHHÜTNAME DOLDURUP İMZALAMAK ZORUNDA VE FAALİYET BELGESİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 54 "OSB?de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB?de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir." TAŞINMAZIN HİSSESNİN SATIŞA KONU OLDUĞUNDAN TAHLİYE VE TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.

Adresi : İkitelli-2 ,Osb Mahallesi, Osb Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi Adresindea3-146 Numara Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 280 m2

Arsa Payı : 1/180

İmar Durumu :İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 629 ada,1 parsel, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalmakta olup, Uygulama İmar planında 15/11/2020 tarih 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0,37 KAKS:0,5 Ayrık nizam yapılaşma şartlarında haiz olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Bedaş lehine 1 TL den kira şerhi ,Diğer Konusu , Taşınmazın cebri icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk alınması zorunludur, muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 629 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul İli Başakşehir İlçesi, ,İkitelli-2 Mahallesi, 629 ada 1 parsel sayılı 30.630,38 m2 alanlı 6 Bloklu Kargir İşyeri ve arsasının 1/ 180 arsa paylı kat mülkiyetli A3-2 Blok 4 nolu Asma Katlı Atölyenin 3/8 hissesidir. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;Satışa konu işyeri A3-2 Blok 4 nolu Asma Katlı Atölyedir. Heyetimizce keşif mahallinde yapılan tespitlerde işyerinin numarasının A3-146 kapı nolu asma katlı atölye olduğu görülmüş diğer değer tespitine konu olan 29 nolu asma katlı atölyenin ise A3-145 kapı nolu işyeri olduğu ve iki işyerinin arka arkaya olduğu ve birleştirilerek kullanıldığı görülmüştür.A3-145 ve A3-146 nolu işyerlerinin birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. İşyerlerinin içerisinde plastik maddeler üretildiği ve üretim yapmak için makinalar olduğu görülmüştür. Atölyelerin taban alanları epoksi kaplama ,duvarları beyaz badana boyalı tavanları florasan ışıklı, elektrik, suyu mevcut olduğu görülmüştür. Asma katında ofis bölümü, mutfak ve banyo wc? nin mevcut olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan ölçümlerde asma katlı atölyenin birleştirilmiş olarak toplam 280 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. TAŞINMAZI SATIN ALANLAR 4562 SAYILIORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE UYGULAMA YÖNETMELİĞİHÜKÜMLERİNE GÖRE KULLANACAĞINA YÖNELİK İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞINA TAAHHÜTNAME DOLDURUP İMZALAMAK ZORUNDA VE FAALİYET BELGESİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 54 "OSB?de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB?de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir." TAŞINMAZIN HİSSESNİN SATIŞA KONU OLDUĞUNDAN TAHLİYE VE TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-2 ,Osb Mahallesi, Osb Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi Adresinde A3-146 Kapı Nolu Asma K Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 280 m2

Arsa Payı : 1/180

İmar Durumu :İstanbul İli,Başakşehir İlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi, 629 ada,1 parsel, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalmakta olup, Uygulama İmar planında 15/11/2020 tarih 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0,37 KAKS:0,5 Ayrık nizam yapılaşma şartlarında haiz olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Bedaş lehine 1 TLden kira şerhi ,Diğer Konusu , Taşınmazın cebri icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk alınması zorunludur, muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:48

23/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02584151