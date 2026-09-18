T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/4178 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 970 Ada, 3 Parsel, A2/5/-/19 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

'' Ana gayrimenkul, tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 970 Ada, 3 parselde kayıtlı, 24 ADET BETONARME MESKEN 1 ADET BETONARME MESKEN OFİS VE İŞ YERİ 1 ADET OFİS VE İŞ YERİ BİNASI VE ARSASI nitelikli, 66.201,74 m² alanlı, kat mülkiyetli Site planlı Ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, orta kaliteli malzeme ve işçilikle blok nizamla inşa edilmiş olan 26 betonarme blok binadan ibarettir. Site planlı ana taşınmazda bulunan 26 Blokta toplam 673 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Taşınmazın yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir Tapu Müdürlüğü imar arşivinde bulunan 08.12.2016 tarihli kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Mimari projesine göre, taşınmazın bulunduğu A2 Blok bina, 2 bodrum, zemin, 25 normal katlıdır. Binanın, bodrum katlarında, binaya ait ortak alanlar, zemin ve 1. Normal katlarının her birinde 2 adet b. b. konut ile binaya ait ortak alanlar, 14. Normal katında, 3 adet b. b. konut ve diğer normal katlarının her birinde, 4'er adet bağımsız bölüm konut mevcuttur. A2 Blokta, 99 adet bağımsız bölüm konut bulunmaktadır. Blok bina, Ruhsat alım tarihi itibariyle, 9 yaşındadır. A2 Blok girişi, Site içine bakan doğu cephesinden, site içi yol kotundan 4 basamakla ulaşılan binanın zemin katından verilmiştir. Binanın tali girişi ise kot farkı kullanılarak, batıya bakan cephesinden, blok binanın 2. Katından verilmiştir. Bina dış cephesi, boyalıdır. Binada, 3 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir.A2 Blok- 19 Numaralı bağımsız bölüm konut, mimari projesine göre, Net:86 m² (brüt:103 m²) alanda, salon, 2 oda, mutfak, antre, koridor, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. 2+1 niteliklidir. Bina girişi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, Emir Sultan Sokağına bakan şekilde, batıya, binanın sağ yan cephesinden, kuzeye olmak üzere çift cephelidir. Dış kapı no'su;19'dur. İç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, laminat parke kaplamalı, banyo, balkon zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde duvarlar ve tavanlar, boyalıdır. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf?li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, ayaklı lavabo, klozet, duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, kiracısı tarafından konut olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. '' denilmektedir.

Adresi : Kayabaşı Mahallesi, Emir Sultan Sokak, Kayaşehir 19. Bölge 1. Kısım Toplu Konutları Sitesi, A2 Blok, No:6U, D:19Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 86 m2

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 970 ada 3 parsel bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli, 15.08.2016 t.t.'li “Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı” ile 16.11.2020 t.t.'li “Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 24.05.2021 t.t.'li “Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik İtirazlara İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamlarında, Konut Alanı’nda, E:1,35 olmak üzere, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları’nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 07.04.2020 tarih ve 105645 sayılı Olur’ları ile onaylandığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı”nda kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Diğer İrtifak Hakkı :bu parsel aleyhine TEDAŞ lehine krokide A ile gösterilen 183,19m2 ve krokide B ile gösterilen 153,90 M2. lik kısımlarda 49 yıllığına irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:51

16/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02550827