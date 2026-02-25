T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/14061 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14061 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, İKİTELLİ MEVKİİ Mevkii, 1281 Ada, 4 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, İkitelli Mevkii, 1281 Ada, 3 Parselde kayıtlı, B. A. K. 11 ADET APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 22.905,12 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, D-5 Blok, 10/2160 arsa paylı, 8. Kat, 17 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Beyanlar Hanesi; Yönetim Planı; 14.09.2011 tarihlidir.Ayrıca T.C. Küçükçekmece 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/04/2025 tarih 2024/46 D.İş sayılı ilgili İdarenin Yazılı talebi yazıları ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 31/b maddesi gereğince şerh ve T.C. Küçükçekmece 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2025 tarih 2024/47 D.İş sayılı müzekkeresi ile İhtiyati Tedbir Şerhi vardır. Küçükçekmece 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2025 tarihli müzekkereleri ile Mahkememizin işbu dosyasından dava konusu taşınmazın tapu kaydına Kamulaştırma Kanunu 31/B maddesine göre konulan şerhin Kanunda da açıkça belirtildiği üzere cebri icra ile satışa engel teşkil etmeyeceği bildirmiştir. Dosya bulunan bilirkişi raporunagöre ; Taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Hisar Sitesi, D-5 Blok, No:24K, D:17 adresindedir. D-5 Blok, açık otoparklı, spor ve donatı alanlı, bölgenin bilinen ve tercih edilen Hisar Sitesinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Yunus Emre Caddesi üzerinde, Başakşehir Metro İstasyonu yakınında, merkezi konumdadır. Başak Center AVM binası, taşınmaza yakın konumlu sosyal yapıdır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut ve ticaret fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir.,TAŞINMAZIN İNCELEMESİ: Anagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, İkitelli Mevkii, 1281 Ada, 3 Parselde kayıtlı, B. A. K. 11 ADET APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 22.905,12 m² alanlı, kat mülkiyetli Site planlı Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle, blok nizamlı inşa edilen, İskânlı 11 Blok binadır. Anataşınmazda bulunan 11 Blokta toplam 216 adet bağımsız bölüm mesken mevcuttur. Başakşehir Tapu Müdürlüğünde bulunan işlem dosyasından incelediğimiz, 23.12.2004 tarih 1650 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, D-5 Blok bina, bodrum, zemin, 9 normal katlıdır. Bodrum katında, kapıcı dairesi ile binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katların her birinde 2’şer adet mesken olmak üzere binada toplam 20 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Bina, Site içi yol kotundan 7 basamakla ulaşılan binanın zemin katından girişlidir. Bina dış cephesi, boyalıdır. Binada, 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina giriş sahanlığı, merdivenler, kat sahanlıkların zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ile küpeştesi, demir profillidir. Bina, Ruhsat alımı itibariyle, yaklaşık olarak 15 yaşındadır.D-5 Blok, 17 no’lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın 8. Katında, Net:124 m² (Brüt;144 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, antre, koridor, 2 banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, bina girişinin olduğu ön cephesinden, Yunus Emre Caddesine bakan şekilde, doğuya, bina sol yan cephesinden, güneye, bina arka cephesinden, Site içi peyzaj alanlarına bakan şekilde, batıya olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmazın iç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, lamine parke kaplı, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfak tezgâhı, mermeritten, mutfak dolapları, mdf’li malzemeden mamuldür. Islak hacimler, antre, balkon zeminleri, seramik kaplıdır. Banyolarında, klozet, dolaplı lavabo ile duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz, mesken olarak kullanılmaktadır. 3+1 niteliklidir. Kapı no’su;17’dir. Taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.D-5 Blok, 17 no’lu bağımsız bölüm mesken 124 m2 yüzölçümü, 10/2160 arsa payı, Başak Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Hisar Sitesi, D-5 Blok, No:24K, D:17 Adresindedir Başakşehir/ İSTANBUL adresli

Adresi : Başak Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Hisar Sitesi, D-5 Blok, No:24K, D:17Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 124 m2

Arsa Payı : 10/2160

İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.08.2025 tarihli yazısında; 1281 Ada, 3 Parsel bugün itibariyle, 04.07.2003 tasdik tarihli “İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanı’nda kalmaktadır. Parselde, E:1,40, H:Serbest olup; kısmen Enerji Nakil Hattı güzergâhından etkilenmektedir. Uygulama imar planı, plan notları, Özel Hükümler madde 12'de; “Askeriyenin Görüşüne Göre Max. H Deniz Kotuna Göre Çatı ve Baca Yükseklikleri de dahil 212.50 Metreyi Geçemez.” şeklinde belirtilmektedir. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; “İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/04/2021 tarih ve E:82722354-305.99-857759 sayılı “Yençok:Serbest” kararı bulunan imar planları konulu yazısında; “….yatay mimari yaklaşımıyla , çevre parseller veya yapı adalarındaki mevzuata uygun teşekküller ve siluet gibi hususlara göre değerlendirilerek ve bu esaslara göre idaresince gerekli görülmesi halinde plan notlarında belirlenen azami yükseklik değerinin altında yükseklik belirlenerek, plan değişikliğine gerek kalmadan çevresi ile uyumlu olacak biçimde yükseklik uygulaması gerçekleştirilmesi mümkündür.” şeklinde belirtilmektedir.

Bilahare, 1281 Ada, 3 Parselinde içinde bulunduğu bölgede, 03.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırmasına dair karar alınmış olup 04.11.2020 tarih 31294 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamulaştırma kararı ile ilgili detaylı bilgi Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınabilir. Denilmektedir.

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Beyanlar Hanesi; Yönetim Planı; 14.09.2011 tarihlidir, ve T.C. Küçükçekmece 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/04/2025 tarih 2024/46 D.İş sayılı ilgili İdarenin Yazılı talebi yazıları ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 31/b maddesi gereğince şerh ve T.C. Küçükçekmece 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2025 tarih 2024/47 D.İş sayılı müzekkeresi ile İhtiyati Tedbir Şerhi vardır. Küçükçekmece 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2025 tarihli müzekkereleri ile Mahkememizin işbu dosyasından dava konusu taşınmazın tapu kaydına Kamulaştırma Kanunu 31/B maddesine göre konulan şerhin Kanunda da açıkça belirtildiği üzere cebri icra ile satışa engel teşkil etmeyeceği bildirmiştir. Taşınmazın kaydında muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:11

23/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02408167