T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/3900 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3900 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu Kaydı11.09.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesi, 552 ada, 1 parsel sayılı 13.553,95m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "14 Blok B.A.K. Bina Otopark Havuz ve Arsası" vasıflı taşınmazda 270/13554 arsa paylı E04 Blok zemin+ bodrum+ çatı kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Villa" vasıflı taşınmazın tamamının M*** M***T*** adına kayıtlı olduğu.

İmar Durumu

Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2024 tarih, 212477 sayılı imar durum belgesine göre; Başakşehir İlçesi, Başakşehir 2.Kısım Mahallesi, 552 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli “07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “22.09.2021 t.t.'li Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi” kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, Blok Nizam, E:0.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

Hududu ve Sahası

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Durumu

Satışa konu taşınmaz Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Şelale Caddesi,Kuzu Sokakta, tapunun 552 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 13.553,95m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Spradon Evler Sitesinde 270/13554 arsa paylı E04 Blok zemin+ bodrum+ çatı katı (2) bağımsız bölüm numaralı villa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Tamamı 13.553,95m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan ve üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş olan, sosyal tesisli, güvenlikli, kapalı otoparkı bulunan ve otoparktan bloklara ve villalara girişi mevcut, sosyal donatıları tamamlanmış durumda Spradon Evleri dahilinde bulunan ve 10/2 kapı numarası alan E04 Blok (2) bağımsız bölüm numaralı villa, otopark girişinin de yer aldığı 2.bodrum kat ile bu kat üzerinde 1.bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Villanın otoparktan girişinin de yer aldığı 2.bodrum katında giysi odası ve depo mahalli, bahçe kotunda yer alan 1.bodrum katında hol, çamaşır odası, mutfak ve salon, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında hol, WC, mutfak ve kış bahçesi ile balkonlu salon, dahili merdiven ile çıkılan 1.normal katında hol, üç oda, banyo-WC, çatı katında ise yatak odası, giysi odası, banyo-WC mahallerinden ibaret, 291,00m2 alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, doğalgaz kaloriferlidir.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören, iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. Kuzu Sok. Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 291 m2

Arsa Payı : 270/13554

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 30.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:47

26/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

