T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/7570 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7570 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Ruhsata ilişkin yazısı (İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24/06/2024 tarihli İstanbul İli Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 102 ada 3 Parsel (dış kapı no 12 Z) nolu taşınmaz üzerinde 3994248 başvuru numarası ile alınan 24.11.2018 düzenlenme tarihli ve ATADSKET belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi yazıya istinaden inceleme neticesinde Valiliğin oluru ile 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı kayıt belgesi bilgilerinin yanlış olduğu tespit edilmiş (yapı kayıt belgesi bedelinin eksik yatırıldığı) Müdürlüğümüzün (İmar Barış Şube Müdürlüğü) yazılarına istinaden yapı kayıt belgesi sahibine güncelleme yapılması için süre verilmiş ancak bu süre sonucunda Müdürlüğümüze (İmar Barışı Şube Müdürlüğü) güncelleme başvurusunda bulunulmadığından dolayı Bakanlığımızın yazısı gereğince bilgileri yanlış olan söz konusu Yapı Kayıt Belgesinin Bakanlığımız tarafından İl Müdürlüğümüze erişim yetkisi verilen İmar Barış rapor Uygulaması sistemi üzerinden iptal edilmiştir. )

İstanbul İl, Başakşehir İlçe, TATARCIK Mahalle/Köy, TATARCIK Mevkii, 102 Ada, 3 Parsel, A2-20 Blok Bodrum Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı :

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi, Tatarcık mevkii 102 ada, 3 parsel sayılı 109.332,58 m2 alanlı 3 Adet Dükkanı olan ve 48 Bloktan oluşan arsanın 4/ 2562 arsa paylı A2-20 Blok Bodrum Kat 2 nolu daire

İmar Durumu:

İstanbul ili Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, 102 ada 3 parsel tatarcık bölgesi ?çevre ve şehircilik bakanlığınca ilan edilen özel proje alanı sınırı dahilinde kalmaktadır,1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Zemin+4 Kat Yerleşik Konut Alanında Kalmaktadır

Hududu ve Sahası:

Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline uygulandığında çapının zeminine uygun olduğu tespit edilmiştir

Gayrimenkulün Hali Hazır Durumu :

İstanbul İli Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi,2801 Sokak, Armina Evleri no:12Z adresinde mevcut tapunun 102 ada 3 parsel sayılı 109.332,58 m2 alanlı arsa üzerinde birden çok B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire A2-20 Blok Bodrum kat 2 nolu dairedir. Keşif mahallinde yapılan incelemelerde ve mimari projeye göre mesken; 3 oda, 1 salon, mutfak ,antre, banyo, ve wc'den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak (hol,antre ,mutfak banyo,wc ) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı , kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya tezgahı granit duvarları renkli fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşakabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari projeye göre dairenin net ~ 98,00 m² alanlı olduğu tespit edilmiştir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, bahçe peyzajlı iyi bir konumda olduğu görülmüştür.

Adresi : Bahçeşehir 1. Kısım Mah. 2801 Sok. Armina Evleri No: 12Z A2-20 Blok Bodrum Kat 2 Nolu Daire Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 98 m2

Arsa Payı : 4/2565

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:53

20/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

