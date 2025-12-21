T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/12801 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12801 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, KÖY ÜSTÜ Mevkii, 312 Ada, 2 Parsel, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, Köy Üstü Mevkii, 312 ada 2 parsel sayılı, 856,93,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul "Beş Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri Ve Arsası " vasfı ile kayıtlı,28/480 arsa paylı, 3. Kat, 15 bağımsız bölüm numaralı "ÇATI PİYESLİ DAİRE" nitelikli taşınmazdır. İdari Adresi: Firüzköy Mahallesi, İlknur Sokak, No:31, Daire no: 15 Avcılar/İstanbul posta adresinde konumludur. Bina girişi İlknur Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile İlknur Sokak üzerinde olup, Marmara Denizi 3000 metre, Firüzköy Bulvarı 100 metre, D-100 Karayolu 1000 metre, Avcılar Kaymakamlığı 2000 , Avcılar Belediyesi 3600 metre, takribi yatay uzaklıklardadır. Satışa konu taşınmaz "ÇATI PİYESLİ DAİRE" olarak kullanımdadır İMAR DURUMU: Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 312 ada 2 parsel sayılı yerin,27/02/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar üniversite Mahallesi 3. Etap Uygulama İmar Planında; Konut + Ticaret Alanında kaldığı, ön-yan bahçe çekme mesafeleri 3 metre, arkabahçe çekme mesafesi 3 metre olduğu, İkiz Nizam 4 Kat yapılaşma şartlarına tabi olduğu görülmüştür. Ana taşınmaz 856,93 m² arsa üzerinde ikiz nizamda inşa edilmiş 6 katlı bina mevcuttur. Satışa konumlu çatı piyesli meskenin bulunduğu bina, bodrum+ zemin + 3 Normal kat + çatı kattan oluşmaktadır. Bina kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dekoratif dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina yeni binadır. İlgili belediyede 2024 onay tarihli mimari proje incelenmiştir. Binada asansör bulunmaktadır. Projesinde ve yerinde kapalı otopark imkanı bulunmaktadır. Projesine yapılan incelemeye göre 209 m2 net alanlı, 219 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre mesken 3.normal katta ; antre, banyo+ tuvalet, koridor, salon, 3 adet oda, mutfak, dubleks merdiveni ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı piyesinde; hol, banyo+ tuvalet, koridor, 2 adet oda, açık mutfak ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapıları çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde şap üzeri laminat parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Firüzköy Mahallesi, İlknur Sokak, No:31, Daire No: 15Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 209 m2

Arsa Payı : 28/480

İmar Durumu :Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 312 ada 2 parsel sayılı yerin, 27/02/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar üniversite Mahallesi 3. Etap Uygulama İmar Planında; Konut + Ticaret Alanında kaldığı, ön-yan bahçe çekme mesafeleri 3 metre, arka bahçe çekme mesafesi 3 metre olduğu, İkiz Nizam 4 Kat yapılaşma şartlarına tabi olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı :Müdürlüğümüz dosyasında bulunan mevcut bilirkişi raporunda taşınmazın net m²sinin 209 m² olduğu belirtilmiş olup yapı ruhsat tarihinin01/04/2022 tarihinden sonra alınmış olması ve kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan konut binası olması nedeniyle ( Avcılar belediyesinin cevabi yazılarında belirtilmiştir.) satış bedelinin 150 m²ye kadar olan kısmı için KDV oranı %1, 150 m²'nin üzerindeki kısmı için KDV oranının %20 uygulanmasına

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı, ...KM'ne çevrilmiştir, muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:57

19/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

