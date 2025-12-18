T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/5461 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5461 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 795 Ada, 6 Parsel, 37 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 795 ada, 6 parsel sayılı 4.577,71m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "15 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" vasıflı taşınmazda 8106/457771 arsa paylı 8.normal kat (37) bağımsız bölüm numaralı dairedir. Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre ;Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre; Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mevkii, 795 ada 6 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli ?07.06.2007 t.t.'li İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planı ile 20.06.2021 t.t.'li İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planındaki İrtifalara İlişkin Plan Değişikliği kapsamında Konut Alanında, E:01,25, Yençok:10 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir. Satışa Konu taşınmaz, Başakşehir Mahallesi, Oğuzhan Sokak No:4 Nova Residence 8.kat Daire 37 Başakşehir/ İstanbul adresinde yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Oğuzhan Sokakta, tapunun 559 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı ve Oğuzhan Sokaktan 4 dış kapı numarası alan 4.577,71m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Nova Residance 8.normal katta 8106/457771 arsa paylı (37) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 12 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, on yıllık ömre sahip, kurulu kat mülkiyetine göre 1.bodrum kat ve zemin katta 21 adet dükkan, normal katlarda ikişer daire olmak üzere 45 bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansör ve kapalı otoparkı, residance girişinde güvenliği bulunan ana binanın 8.normal katında yer alan 37 bağımsız bölüm numaralı daire, girişte antre üzerinde salon, mutfak, antre devamında bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere dört oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, 140m2 net alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, pencere doğramaları alüminyum doğrama ve ısıcamlı, mutfakta sabit tezgah üzerinde modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazkalorifer ısıtmalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcut, bulunduğu konum itibariyle her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, iskana elverişli, talebin yoğun olduğu iskan sahasında yer almaktadır.

Adresi :Başakşehir Mahallesi, Oğuzhan Sokak No:4 Nova Residence 8.Kat Daire 37 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 140 m2

Arsa Payı : 8106/457771

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre; Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mevkii, 795 ada 6 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “07.06.2007 t.t.'li İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planı” ile “20.06.2021 t.t.'li İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planı’ndaki İrtifalara İlişkin Plan Değişikliği” kapsamında Konut Alanında, E:01,25, Yençok:10 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı 02/05/2014, ...KM ne Çevrilmiştir, Yönetim Planı 12/01/2016, Sınırlı Ayni Hak Edinime İlişkin Yönetmelik AT..KM ne Çevrilmiştir şerhleri ile birlikte muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:55

15/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

