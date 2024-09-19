T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/34915 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34915 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KASAP ÇEŞMESİ Mevkii, 415 Ada, 3 Parsel, B Blok, 3 kat,199 nolu Bağ. Böl. Nolu Bağımsız Bölümün 3/32 HİSSESİ SATILIKTIR. Satışa konu taşınmaz : tapu kaydında ASMAKATLI ATELYE nitelikli, 199 nolu bağımsız bölümün 3/32 HİSSESİ BORÇLU ADINA KAYITLI, Tapu kaydında Beyanlar Hanesinde TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR ŞERHİ MEVCUTTUR. bulunduğu bölge, Organize Sanayi Sitelerinin bulunduğu alan içinde olup, konu taşınmaz, ayakkabı üretiminin yapıldığı Aykosan Sanayi Sitesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı, tamamlanmış olup bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Anagayrımenkul; tapu da ALTI BLOKLU KARGİR ATELYE nitelikli 46.314,45 m² alanlı Kat Mülkiyetli Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemli inşa edilmiş olan A, B, C, D, E, F Plan tipli6 adet blok binadan olup taşınmazın bulunduğu B blokta 211 adet toplamda 1.103 adet Bağımsız bölüm mevcuttur. B Blok binanın dış cephesi, dış cephe boyası ile boyalıdır. B Blok binada, 4 adet asansör bulunmaktadır. Blok binanın dış kapısı demir profillidir. Site içinde, güvenlik birimi bulunmaktadır. Sitenin çevresi, taş duvar ve tellerle çevrilidir. Sitenin, Süleyman Demirel Bulvarından, araç ve yaya girişleri mevcuttur. Sitede, güvenlik görevlileri bulunmaktadır B Blok binanın, 3. Katında, tek hacimde, Net:506 m²(Brüt:530 m²) alanda, asma katında tuvalet hacmi ile birlikte Net:327 m² (Brüt:341 m²) alanlıdır. Konu taşınmaz, mimari projesine göre toplamda Net:833 m² (Brüt:871 m²) alanlıdır. Yerinde yapılan tespite göre, konu taşınmazın asma katı, galeri boşluğu olarak belirlenen alanların yaklaşık olarak Net:179 m² (Brüt:189 m²) alanı çelik yapı malzeme ile döşeme oluşturularak proje hilafında büyütülmüştür. Konu taşınmazın asma katı, yerinde yapılan tespite göre Net:459 m²(Brüt;480 m²) alana sahiptir. Konu taşınmaz 3. Normal kat ve asma katı ile birlikte mevcutta toplamda Net:965 m² (Brüt;1.010 m²) alanlıdır. Mevcutta, taşınmazın iç merdivenlerinin yerleri değiştirilmiş, 3. Normal katında, alçıpan malzeme ile 4 oda, tesisat odası, tuvalet hacimleri, asma katında, showroom, imalat bölümü, 2 tuvalet, depo hacimleri oluşturulmuştur.

Başkaca Lüzum ve İzahatlar :Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir. MADDE 54: OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir. OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.

Adresi : Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Aykosan Sanayi Sitesi Yolu, İkitelli Osb, Aykosan Sanayi Sitesi, 6 'Lı B Blok, No:199 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.010 m2

Arsa Payı : 8540/1631020

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının, İmar Durumu yazısına göre; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 415 Ada, 3 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 15.11.2002 tasdik tarihli İkitelli 1. Etap İmar Planı kapsamında, Ayrık Blok nizamda "ORGANİZE SANAYİ SİTESİ" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.812.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup ayrıca Kira Şerhi : TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU - 99.yıllı 1 TL den TEK lehine kira şerhi 21/04/1998 yevmiye: 3101

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:20

16/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02091102