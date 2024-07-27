T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/997 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/997 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 274 Ada, 3 Parsel,

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR ;

Tapunun İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneli Çiftliği mevkii, 274 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazı olup, yer olarak Başakşehir ilçesi, Güvercintepe Mahallesi, 33. Sokak ile Ovalı Sokağın kesiştiği köşedeki boş arsadır. (İlgili belediye harita numaratajında söz konusu parselin 33. Sokağa cephesine No:12, Ovalı Sokağa cephesine No:24 verilmiştir.)

Yerinde yapılan incelemede; 646,40 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmaz köşe başında kalmakta, parselin bir cephesi Ovalı Sokağa, bir cephesi 33. Sokağa cepheli konumdadır. Arsanın boş olduğu görülmüştür. Ancak ilgili belediyenin sokaklarda kaldırım çalışması nedeniyle arsa üzerinde geçici amaçla kum yığını ve kilitli taş yığını bulunduğu görülmüştür. Söz konusu arsa geometrik olarak dikdörtgene benzemektedir. Taşınmaz topografik olarak düzdür. Taşınmaza komşu parsellerde yapı bulunmamaktadır. 274 adanın çevresinde ise yapılaşma mevcuttur. Taşınmazın İmar durumu bilgileri raporumuzun 2. maddesindeki imar durumu başlığı altında anlatılmıştır. Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kamu kullanımına ayrılan Orta Öğretim Tesis Alanı?nda kalmaktadır.

Taşınmazın yakınında Ahmet Yesevi Caddesi ve Karadeniz Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Hz. Ali Camii yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge konut yoğunlukludur. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İmar Durumu: Başakşehir İlçesi, Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi, 274 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel bugün itibariyle 11/12/2012 tasdik tarihli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kamu kullanımına ayrılan Orta Öğretim Tesis Alanında kalmaktadır. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.756.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:19

23/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02067642