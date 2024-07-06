T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/3343 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3343 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, - Ada, 1702 Parsel,2. Normal /-/7

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR;

Ana gayrimenkul; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 1702 parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 179,42 m² alanlı, kat irtifaklı Ana taşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, ikiz nizamlı inşası devam etmekte olan binadır. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelediğimiz işlem dosyasında bulunan, 01.12.2021 tarih, 2021/2429675 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre bina, 2 bodrum +zemin+ 3 normal+ çatı katlıdır. Bina, Kısmet Sokak ile Tunca Sokak köşesindedir. Mimari projesine göre, binanın, 2. Bodrum katında, bina girişi, otopark, binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum katında, 2 adet b. b. mesken, zemin katında, 1 adet b. b. mesken, normal katların her birinde 2?şer adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Binanın 3. katındaki meskenleri, çatı arası piyeslidir. Binada toplam, 9 adet bağımsız bölüm mesken mevcuttur. Bina girişi, Tunca Sokaktan ulaşılan binanın 1. Bodrum katından verilmiştir. Numaratajı Kısmet Sokaktan yapılmıştır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Binada, 1 adet asansör kovası bulunmaktadır. Asansörü takılmamıştır. Bina dış kapısı, takılmamıştır. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkların zeminleri ile merdivenler, döşeme betonu atılmış haldedir. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, takılmamıştır. Binanın doğalgaz bağlantısı yapılmamıştır.

Binanın yapımı devam etmektedir. Bina, keşif tarihi itibariyle, % 61,25 imalat seviyesindedir. 7 no.lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın 2. Normal katında, Net:58 m² (brüt:66 m²) alanda, 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Binanın Tunca Sokağına bakan giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, taşınmaz, binanın ön cephesinden, kuzeye, binanın sağ yan cephesinden, batıya olmak üzere çift cephelidir. Taşınmazın değerleme işlemi, mimari projesindeki yasal alanları üzerinden, keşif tarihi itibariyle imalat seviyesi ve eksik imalatları dikkate alınarak yapılmıştır.

İmar Durumu: Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2024 tarih veE-68097862-754-193697yazısına göre; "İlgi yazıya istinaden yapılan tetkikte, Avcılar İlçesi , Gümüşpala Mah., 12 Pafta , 1702 Parsel sayılı yer , 25/02/2013 tasdik tarihli Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversite Kampüs Alanı 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Ön bahçe:3.00 m., arka bahçe: 2.00 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut " alanında kalmaktadır. " Denilmektedir.

Kıymeti: 2.400.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:37

02/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02056950