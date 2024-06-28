T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/29373 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29373 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 669 Ada, 1 Parsel, 41 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Fırat Caddesi, Vaditepe Bahçeşehir 3. Bölge Sitesi, F9 Blok, No:53J, D:41 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 143 m2

Dosyada bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre: " Site içinde, yüzme havuzu, açık-kapalı otopark alanları, yeşil alanlar, spor alanları, yürüme yolları, sosyal tesis ile Blok binalar bulunmaktadır. Sitede, 7/24 saat güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Binanın girişi, batı cephesinden, binanın 2. Bodrum katından verilmiştir. Binanın dış cephesi, mantolama üzeri, dış cephe kaplamalıdır. Binada, 3 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkları ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Konu taşınmaz, onaylı mimari projesine göre, F9 Blok binanın 5. Katında, Net:143 m² (Brüt:160 m²) alanda, salon, 3 oda+soyunma odası, mutfak, giriş holü, koridor, 2 banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmazın dış kapı no?su;41?dir. F9 Blok binanın girişi, binanın ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, Site içi peyzajını gören konumda, doğuya, binanın sol yan cephesinden, kuzeye olmak üzere çift cephelidir. Taşınmaz, kuzeye bakan cephesinden kısmen Vadi manzarasına sahiptir. Taşınmazın iç mekânlarında, salon ve odaların zemin döşemeleri laminat parke kaplıdır. Duvarlar, saten boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak tezgâhı mermerit, mutfak dolapları, mdf?li malzemeden imaldir. Mutfakta, fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları bulunmaktadır. Islak hacim ve antre zeminleri, mermer kaplıdır. Banyolarında, klozet, Hilton tipi dolaplı lavabo, duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı çelik, iç kapıları amerikan tipli pencereleri pvc profillidir. Taşınmaz, maliki tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı projesi ile uyumludur." denilmiştir.

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, 669 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 16.05.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Bahçeşehir Toplu Konut Alanı Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planında, “Ticaret+Konut’’ Alanında kalmakta olup, bina yüksekliği: 35 kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

Kıymeti : 6.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:48

24/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02052392