T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/31785 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31785 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SULTAN MURAT Mahalle/Köy, Çekme yolu Mevkii, 271 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sultan Murat Mahallesi, Çekmece yolu mevkii, 271ada 1 parsel sayılı 223,98 m2 alanlı 5 katlı betonarme apartman ve arsasının 561320/4572000 arsa paylı 1. Kat 3 nolu Dairenin Tamamıdır.

GAYRİ MENKULÜN HALİHAZIR DURUMU: İstanbul İli , Küçükçekmece ilçesi Sultan Murat Mahallesi, 6.Menekşe sokak no: 25 adresinde mevcut tapunun 271 ada 1 parsel sayılı 223,98 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat ve Ç.A.P sinden müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire1. kat 3 nolu dairedir. Mahallinde yapılan keşifte ve mimari projeye göre, daire: 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, hol, WC ve balkondan müteşekkil olup salon ve oda taban alanları l aminant parke, ara ıslak alanları (hol, antre, banyo, balkon, mutfak) gibi tüm yerlerin taban alanları seramik, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, meskenin duvarları saten boyalı, karton piyerli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit, duvarları renkli fayans, banyosu klozet lavabolu duşakabinli, duvarları renkli fayans, elektrik suyu mevcut, doğalgaz ısıtma sistemli ,Mimari Projeye göre dairenin net ~ 71 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Binanın merkezi bir konumda oluduğu görülmüştür.

İMAR DURUMU: Küçükçekmece İlçesi , Sultan Murat Mahallesi, 271 ada 1 parsel 22/06/2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında (B-3 )Bitişik Nizam 3 kat Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 2.100.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

*Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. ve Tapu Takyidatında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:40 ( 17/05/2024 )

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02037310