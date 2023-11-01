T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/10438 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10438 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, KÖYİÇİİ Mevkii, 5203 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm



Adresi : Küçükçekmece İlçesi Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Karadut Sokak , Karadut Apartmanı A Blok 17 Dış Kapı No.Lu, 29 İç Kapı No. Küçükçekmece / İSTANBUL



Yüzölçümü : 131,5 m2



İmar Durumu :Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih ve E-33067842-754-362651 sayılı e-imzalı yazısına göre; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi,5203 Parselsayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 22.6.2005 -26.02.2018 - 22.03.2021-20.02.2022 tasdik tarihli1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 1.25 maddesi hükümlerine haiz, A-4 (Ayrık Nizam 4 kat) Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır.



Kıymeti : 4.000.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:40

27/10/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01921270