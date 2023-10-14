T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2021/13914 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/13914 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 17216 Parsel,1/8
Adresi : Ambarlı Mah., Çelik Sokak, No:5 D.8 Avcılar / İstanbulAvcılar / İSTANBUL
Yüzölçümü : 95 m2
İmar Durumu :İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 17216 parsel sayılı söz konusu parsel;
28.0E200E tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Avcılar Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır denilmiştir,
Kıymeti : 1.225.323,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 14:50
11/10/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01908803