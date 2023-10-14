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Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2023-10-14 00:00:00 -

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/13914 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/13914 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 17216 Parsel,1/8

Adresi : Ambarlı Mah., Çelik Sokak, No:5 D.8 Avcılar / İstanbulAvcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

İmar Durumu :İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 17216 parsel sayılı söz konusu parsel;

28.0E200E tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Avcılar Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır denilmiştir,

Kıymeti : 1.225.323,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 14:50

11/10/2023

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01908803