T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023-06-24 00:00:00 -
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/112480 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112480 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satışa konu malların YAĞCIOĞLU YEDİEMİN DEPOSU YARIMBURGAZ MAH FABRİKALAR CADDESİ 2401 SOK. VEZİROĞLU SİTESİ DEPO NO:4/B adresinde muhafaza altında bulunmakta olduğu ilan olunur.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|160.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet SIKMA PRES MAKİNASİ Yihhong Marka, EF-878D Model, D-293 Seri Numaralı, 2017 Model Yıllı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:25
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|220.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet AYAKKABI ARKA MONTE MAKİNASI Yihhong marka, EF-526 A Model, E - 2538 Seri Numaralı, 2017 Model Yıllı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:35
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|420.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet AYAKKABI ÖN MONTE MAKİNASI Yihhong marka,EF-868 3AD Model, E-2426 Seri Numaralı, 2017 Model Yıllı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:45
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|30.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet ŞOKLAMA (SOĞUTUCU) MAKİNASI İnci Makine Marka, ES-00-24 Model,
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:55
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|110.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet ISITMA MAKİNESİ (FIRIN) İnci Makine Marka
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 11:05
07/06/2023
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN01851633