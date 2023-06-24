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Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-24 00:00:00 -

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2023/112480 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112480 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa konu malların YAĞCIOĞLU YEDİEMİN DEPOSU YARIMBURGAZ MAH FABRİKALAR CADDESİ 2401 SOK. VEZİROĞLU SİTESİ DEPO NO:4/B adresinde muhafaza altında bulunmakta olduğu ilan olunur.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
160.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet SIKMA PRES MAKİNASİ Yihhong Marka, EF-878D Model, D-293 Seri Numaralı, 2017 Model Yıllı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:25
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
220.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet AYAKKABI ARKA MONTE MAKİNASI Yihhong marka, EF-526 A Model, E - 2538 Seri Numaralı, 2017 Model Yıllı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:35
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
420.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet AYAKKABI ÖN MONTE MAKİNASI Yihhong marka,EF-868 3AD Model, E-2426 Seri Numaralı, 2017 Model Yıllı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:45
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
30.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet ŞOKLAMA (SOĞUTUCU) MAKİNASI İnci Makine Marka, ES-00-24 Model,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:55
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
110.000,00 1
Adet		 Taşınır 1 Adet ISITMA MAKİNESİ (FIRIN) İnci Makine Marka

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 11:05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 11:05

07/06/2023

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN01851633