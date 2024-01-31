T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/278 Esas

DAVALI MAI ALHAJ ALI İLANEN TEBLİGAT

Davacı ENES MECZUPOĞLU ile Davalı MAI ALHAJ ALI arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özet olarak; 09.03.2020 tarihinde kesinleşen, DİMAŞK 4. ŞER'İ MAHKEMESİNİN 20.01.2020 tarihli, 2231 Temel Nolu, 10 Karar Sayılı boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için mahkeme tarafından tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının MERNİS sisteminde ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı MAI ALHAJ ALI' na ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde istediği takdirde cevap dilekçesi ile birlikte tanık ve kanıtlarını mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasına bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR, duruşma günü olan 27/03/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK 186. Madde gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceğinin, taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği hususu davalı MAI ALHAJ ALI' na İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/01/2024

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Basın No: ILN01975570